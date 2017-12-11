Российская платформа привлечет искусственный интеллект к телемедицине

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российская Doctor Smart представила комплексную платформу для удаленных консультаций в сфере здравоохранения на основе блокчейна и искусственного интеллекта, сообщили РИА Новости в компании.

Федеральный закон о телемедицине, предусматривающий, в частности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно, был принят 29 июля. Документ впервые ввел возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Закон о телемедицине вступает в силу в РФ с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.

"Платформа Doctor Smart использует технологии искусственного интеллекта и блокчейна и представляет собой комплексное решение для заботы о здоровье, профилактики заболеваний и мгновенного доступа к профильным сертифицированным специалистам со всего мира. Запуск первого прототипа Doctor Smart состоится в первом квартале 2018 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что клиентам сервиса будут доступны онлайн-услуги от врачей различного профиля, а в перспективе помимо непосредственных видео-консультаций Doctor Smart позволит клиентам записаться в офлайн-клинику и лабораторию для сдачи анализов, подобрать ближайшее учреждение, а после прохождения необходимых процедур или получения назначений загрузить результаты в личный кабинет.

Блокчейн и искусственный интеллект

Разработчики Doctor Smart внедрили в платформу автоматизированную систему проверки назначенных лекарственных средств и рекомендаций специалистов, построенную с применением технологий искусственного интеллекта.

"Система позволяет контролировать правильность интерпретации результатов анализов, постановки диагнозов и вынесения рекомендаций пользователям сервиса Doctor Smart за счет автоматизированного сопоставления международных клинических протоколов с ситуацией конкретного клиента, а также дополнительной выборочной проверки опытными профессионалами в области заботы о здоровье", — поясняют авторы проекта.

В компании также отметили, что система сама выдает рекомендации о проведении анализов, диагнозах и лекарственных препаратах, контролируя результативность каждой консультации и учитывая такие факторы, как соответствие лекарств друг другу.

Также, по словам авторов платформы, технология блокчейн позволит пользователям быть уверенными в качестве получаемой услуги.

"Все специалисты будут проходить обязательную сертификацию, данные о которой будут доступны всем пользователям и не смогут быть подделаны. Doctor Smart также использует технологию блокчейн для финансовых расчетов: все операции между клиентами сервиса и поставщиками услуг будут реализованы на базе токенов и смарт-контрактов в Ethereum", — отмечают они.

"Гарантировать необходимый уровень качества позволят возможности блокчейна и современных интеллектуальных систем, благодаря которым публично будут фиксироваться все результаты сертификации и профессиональных аттестаций доступных специалистов, смарт-контракты откроют новые возможности для получения спектра услуг по страховым полисам, а фактическая стоимость времени специалистов станет прозрачной для всех участников рынка", – заявил основатель Doctor Smart Павел Ройтберг.