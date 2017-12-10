Финансовый аналитик рассказал, когда лопнет "пузырь" биткоина

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Биткоин — самая популярная и дорогая криптовалюта в мире — в действительности представляет собой "пузырь", который рано или поздно должен лопнуть, рассказал Sputnik International аналитик ГК "Финам" Леонид Делицын.

Он отметил, что резкий рост стоимости биткоина связан с тем, что криптовалюта стремится занять важную нишу на рынке, причем реальных конкурентов у нее пока нет. Увеличение спроса на биткоин эксперт объяснил стремлением людей приобрести актив, цена которого продолжает расти. Он напомнил о так называемом "пузыре доткомов" — когда в конце 90-х годов на акции интернет-компаний возник невероятный спрос. Тогда цены на бумаги порой поднимались в десять раз всего за два месяца.

По словам аналитика, "пузырь" биткоина может увеличиться еще в два или три раза. "Он лопнет, когда не будет новых вливаний денег, чтобы его подпитывать", — пояснил он.

"Я полагаю, в этом году биткоин вырастет до 25 тысяч долларов, затем случится падение цены на 30 или 40 процентов, но после этого она поднимется до уровня в 20 или 22 тысячи долларов. Что будет дальше, предсказать невозможно", — сказал Делицын.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время разрабатывается множество новых криптовалют и других финансовых инструментов. "Неясно, что еще может появиться на рынке через год. На мой взгляд, главная проблема биткоина и блокчейна в том, что они должны доказать свою реальную применимость", — заключил он.

Некоторые страны уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. В России к этому вопросу подходят осторожно. ЦБ не раз заявлял, что допускать криптовалюты к торгам преждевременно, и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России видит в криптовалютах признаки финансовой пирамиды, поэтому выступает не только против расчетов в них, но и против приравнивания их к иностранным валютам.