Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Инвестор Кэмерон Уинклвосс, считающийся одним из первых криптовалютных миллиардеров, оценил перспективы биткоина.

По его мнению, криптовалюта подорожает как минимум в 20 раз и составит конкуренцию золоту.

"Мы думаем, что биткоин заменит золото. Это только начало. Мы определенно не будем от него отказываться", — сказал Уинклвосс в интервью Bloomberg.

Миллиардер считает биткоин привлекательнее золота, так как криптовалюта, "добытая" с помощью множества выполняющих сложные подсчеты компьютеров, мобильнее золота и ее проще делить.

В 2013 году братья Кэмерон и Тейлор Уинклвоссы приобрели один процент всего мирового запаса биткоина за 11 миллионов долларов. С тех пор стоимость криптовалюты выросла почти в сто раз.