В преддверии Нового года ФАС получает жалобы на завышение цен на продукты

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в преддверии Нового года получает обращения о завышении цен на продукты питания в России, однако не видит поводов для проведения соответствующих проверок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"В центральный аппарат ФАС поступают подобные обращения. Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков", — заявил представитель службы.

"В настоящий момент поводы для проведения проверок отсутствуют", — добавил собеседник агентства.