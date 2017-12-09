ФТС посоветовала, как избежать проблем с доставкой посылок из-за рубежа

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российским покупателям зарубежных интернет-магазинов в случае проблем с доставкой следует оперативно сообщить ИНН своему экспресс-перевозчику, заявили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России, комментируя информацию о проблемах с посылками из-за новых правил ФТС.

Ранее в субботу директор по развитию российского агрегатора служб доставок Shiptor Андрей Лямин сообщил РИА Новости, что тысячи посылок без ИНН застряли на таможне и складах авиаперевозчиков. По его словам, зарубежные интернет-магазины и курьерские службы несут большие убытки из-за новых правил ФТС.

"Получателю экспресс-груза следует оперативно сообщить ИНН своему таможенному представителю (экспресс-перевозчику), с которым он заключил договор. Именно таможенный представитель подает документы в таможенный орган. Если товар доставляется посылкой по почте, сообщать ИНН не нужно, так как это требование касается только экспресс-грузов", — сказал представитель пресс-службы ФТС.

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ФТС запустила 7 декабря новый проект, который расширяет перечень информации для экспресс-перевозчиков товаров из зарубежных интернет-магазинов. Экспресс-перевозчики в рамках эксперимента собирают ИНН получателей и электронные ссылки на приобретенные за границей товары.

ФТС объясняла, что проводит эксперимент для снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц, с помощью которых недобросовестные плательщики пытаются избежать уплаты пошлин.

Сейчас импортной пошлиной в РФ облагаются зарубежные покупки граждан на сумму более 1 тысячи евро. При этом власти обсуждают вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза покупок: в закон о бюджете на 2018-2020 годы даже заложены доходы от снижения этого порога до 20 евро для интернет-покупок.