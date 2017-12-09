ФТС посоветовала, как избежать проблем с доставкой посылок из-за рубежа

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российским покупателям зарубежных интернет-магазинов в случае проблем с доставкой следует оперативно сообщить ИНН своему экспресс-перевозчику, заявили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России, комментируя информацию о проблемах с посылками из-за новых правил ФТС.
"Получателю экспресс-груза следует оперативно сообщить ИНН своему таможенному представителю (экспресс-перевозчику), с которым он заключил договор. Именно таможенный представитель подает документы в таможенный орган. Если товар доставляется посылкой по почте, сообщать ИНН не нужно, так как это требование касается только экспресс-грузов", — сказал представитель пресс-службы ФТС.
32.1%Да, регулярно, это выгодно
15.9%Только если не могу найти аналогичный товар в России
18.1%Нет, предпочитаю наши онлайн-магазины
33.9%Ничего не покупаю в интернете
ФТС объясняла, что проводит эксперимент для снижения рисков ввоза товаров на подставных лиц, с помощью которых недобросовестные плательщики пытаются избежать уплаты пошлин.
Сейчас импортной пошлиной в РФ облагаются зарубежные покупки граждан на сумму более 1 тысячи евро. При этом власти обсуждают вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза покупок: в закон о бюджете на 2018-2020 годы даже заложены доходы от снижения этого порога до 20 евро для интернет-покупок.