Танкер с первой партией СПГ с "Ямала СПГ" отправился из Сабетты

Москва, 9 дек — РИА Новости. Танкер с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с завода "Ямал СПГ" отправился из порта Сабетта, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов.

В пятницу в присутствии президента РФ Владимира Путина первая партия СПГ с завода "Ямал СПГ" была погружена на танкер "Кристоф де Маржери" в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе.

Покупателем первой партии СПГ стала компания Novatek Gas and Power, 100-процентная "дочка" НОВАТЭКа, говорил журналистам глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами "Ямала СПГ" являются НОВАТЭК (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта будут построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна дополнительная мощностью 1 миллион тонн.

Производство СПГ на первой технологической линии завода началось в начале декабря.