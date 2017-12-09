Эксперт назвал сферы, в которых будет полезен блокчейн

АФИНЫ, 9 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Технология блокчейн может стать революционной во многих сферах, в частности, в ведении земельного кадастра, госзакупках, транспорте, но надо сопоставлять возможную выгоду с затратами на ее внедрение. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал латвийский эксперт по финансовым технологиям Виктор Степановс.
Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают, в частности, криптовалюты, в том числе самая популярная — биткоин. Главным преимуществом блокчейна считается безопасность, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в базе информацию, а также анонимность операций с криптовалютами.
Земля, госзакупки, транспорт
При этом он подчеркнул, что необходимо найти равновесие между открытым характером блокчейна и конфиденциальностью данных.
"Что важно в блокчейн-технологии – это открытый регистр. И тут вопрос конфиденциальности финансовой базы тоже очень важен. Потому что открытый ресурс – это, с одной стороны, честные правила, но в то же время это как всеобщая декларация налогов и доходов. Это означает, что ты должен быть прозрачным, ты не скажешь — "я не чиновник и не должен отчитываться", — заметил Степановс.
Блокчейн, по его мнению, также имеет будущее в логистике, в движении транспорта. "Можно будет видеть, где находятся поезда. Это будет прозрачно для всех. Сейчас мы пользуемся такими псевдовещами, как открытый регистр движения самолетов в небе. Все уже к этому привыкли. По факту это данные с многих систем локаций, слежения сделаны доступными для всех. Так будет и для трамвайного парка, для движения всех трамваев и троллейбусов по городу. Так будет для такси, у которых есть лицензия, — ездят они или нет. Это будет в распределенном открытом регистре. Это идет на пользу обществу", — заявил Степановс.
Цена вопроса
Однако блокчейн не может быть задействован во всех сферах, и нужно еще понять, будет ли его внедрение экономически целесообразным, отметил он.
Отвечая на вопрос о контроле за доходами и налогами, Степановс сказал, что при использовании блокчейна скрыть их будет сложнее. "Но те люди, которые как-то уходят от налогов, все равно будут находить схемы, как это сделать", — уверен он.
"Если мы посмотрим на крупные компании, например, американские, на ту же самую Apple, то мы увидим, что все деньги она "двигает" через Ирландию. И мало того, она договорилась с государством о совершенно другой налоговой ставке, нежели у всего Евросоюза", — отметил эксперт.
"Когда все это будет доступно, ты сможешь волнующие тебя вопросы, например, благоустройство твоего дворика, посмотреть. Государство будет шаг за шагом внедрять это все", — заключил Степановс.