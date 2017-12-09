Эксперт объяснил, почему курс биткоина спекулятивный

АФИНЫ, 9 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Скачок курса биткоина связан лишь с ростом интереса людей к нему, на самом деле любая цифровая валюта похожа на "деньги" и "сокровища" из компьютерных игр, а вся ситуация — на пирамиду. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости латвийский эксперт по финансовым технологиям Виктор Степановс.

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Он был приглашен в качестве свидетеля защиты в Верховный суд Греции Ареопаг на слушания по делу россиянина Александра Винника – специалиста по информационным технологиям, обвиняемого американскими властями в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалюты биткоин.

В последние дни курс биткоина бьет все рекорды, цифровая валюта пользуется огромным спросом.

"Это просто интерес людей. Если говорить про финансовые рынки, то он стоит сегодня столько, сколько народ готов за него заплатить. Если мы оцениваем рынок всех криптовалют в 300 миллиардов евро, то давайте будем реалистами – столько денег не было внесено в этот бизнес-проект. И пока деньги из бизнес-проекта не вынимаются, кажется, что он растет. Но как только кто-то скажет "я хочу захеджировать свою прибыль и вытащить 100-200 миллионов из этого проекта", то цена биткоина спустится до реалий, которые должны быть", — прокомментировал эксперт.

Виртуальное золото

По словам Степановса, биткоин сейчас рассматривается как "цифровое золото". "Раньше каждый хотел купить себе золотую монетку, положить дома на "черный день". Сейчас так же каждый хочет купить себе один маленький биткоин, положить его себе в телефончик и быть сопричастным", — сравнил эксперт.

"Каждый человек хочет иметь маленькую запись в общей базе данных – без проблем. Он готов за это еще и платить — тоже без проблем", — заметил он.

Степановс привел в пример компьютерные игры, где многие готовы платить за покупку виртуального "оружия" – "мечей" и пр. "Кто играет, тому интересно, он готов заплатить. А остальным какая польза? Спекулятивный интерес? Да, купить-продать. А сейчас ситуацию с биткоином настолько раскрутили, что все думают – купить и ждать, а вдруг чудо будет", — говорит эксперт.

Что дальше?

Он напомнил, что цена отражает спрос. "Не забываем, что сюда идут большие игроки, которые в конце месяца выйдут на американские биржи с возможностью сделать фьючерсы на биткоин. Все эти индексовые биржи, индексовые фонды зарабатывают в основном на умении пустить волну вниз – поднять волну вверх. А волатильность – движение цены в одну-другую сторону – огромная сейчас, когда занимаются простые люди. Когда придут образованные инвесторы, которые умеют играть, то я уверен, что они решат отыграться с ценой, в одну-другую сторону гонять ее и, соответственно, рынок в конечном итоге схлопнет эту цену",- уверен специалист по финтеху.

По его мнению, волатильность не должна превышать 5-6% в месяц, тогда как в случае с биткоином цена "гуляет" на 20% в обе стороны.

В пятницу курс биткоина побил очередной исторический рекорд, превысив 17 тысяч долларов, после чего обвалился примерно на 3 тысячи долларов. Однако затем криптовалюта возобновила рост и отыграла большую часть потерь, вернувшись к уровню около 16 тысяч долларов. При этом еще в начале недели биткоин торговался на уровне около 11,2 тысячи долларов.

Большинство аналитиков связывают взрывной рост курса криптовалюты с ожиданиями скорого запуска торгов фьючерсами на биткоин на американских биржах.