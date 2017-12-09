В ГД внесли законопроект о контроле производства тары для крепкого алкоголя

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение контроля производства тары для крепкой алкогольной продукции, внесен в Госдуму и размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Проектом предлагает ввести в сферу регулирования Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" вопросы производства и оборота потребительской тары для крепкой алкогольной продукции", — говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, предлагается установить, что поставку стеклотары для алкогольной продукции крепостью более 28% может выполнять только лицо, имеющее лицензию на поставку алкогольной продукции. Также предлагается ввести обязательную маркировку стеклянных бутылок, предназначенных для розлива алкоголя, знаком-идентификатором завода-изготовителя.

Согласно пояснительной записке, потребительская тара для крепкого алкоголя, поставляемая на предприятия без лицензии, либо выпускаемая без соответствующей маркировки, должна изыматься из оборота вместе с оборудованием, на котором она произведена.

Законом также предлагается установить запрет на производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции (за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт) в полимерной таре и запретить повторное использование стеклотары для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28%.

Добавляется, что законом устанавливается переходный период до 1 июля 2018 года для того, чтобы производители стеклотары и алкоголя имели возможность подготовиться к новым требованиям. Запрет на оборот произведённой на территории РФ алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в стеклотаре без соответствующей маркировки не будет распространяться на алкоголь, выпущенный в обращение до 1 июля 2018 года.