В ГД внесли законопроект о контроле производства тары для крепкого алкоголя

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение контроля производства тары для крепкой алкогольной продукции, внесен в Госдуму и размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В частности, предлагается установить, что поставку стеклотары для алкогольной продукции крепостью более 28% может выполнять только лицо, имеющее лицензию на поставку алкогольной продукции. Также предлагается ввести обязательную маркировку стеклянных бутылок, предназначенных для розлива алкоголя, знаком-идентификатором завода-изготовителя.
Согласно пояснительной записке, потребительская тара для крепкого алкоголя, поставляемая на предприятия без лицензии, либо выпускаемая без соответствующей маркировки, должна изыматься из оборота вместе с оборудованием, на котором она произведена.
Добавляется, что законом устанавливается переходный период до 1 июля 2018 года для того, чтобы производители стеклотары и алкоголя имели возможность подготовиться к новым требованиям. Запрет на оборот произведённой на территории РФ алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28% в стеклотаре без соответствующей маркировки не будет распространяться на алкоголь, выпущенный в обращение до 1 июля 2018 года.