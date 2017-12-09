Экс-премьер Франции заявил о замедлении роста глобальной экономики

САНЬЯ (Китай), 9 дек — РИА Новости. Глобальная экономика может столкнуться с новым замедлением роста после 2018 года из-за недостатка долгосрочных инвестиций, сказал в субботу бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен.

По прогнозу политика, после 2018 года "глобальная экономика столкнётся с новым замедлением роста из-за недостатка долгосрочных инвестиций в сферу инноваций".

"Глобальная экономика также сталкивается с вызовами из-за рисков, связанных с финансовыми пузырями и ношей частных долгов", — сказал де Вильпен, выступая на открытии VI Саньянского экономического форума в Хайнане.

Сейчас, по его словам, "некоторые ценности в сфере новых технологий резко возрастают в цене, однако их преследует риск возможной девальвации". По его мнению, "это относится к США и цене биткоина, цена которого выросла в десять раз с начала года".

Де Вильпен отметил, что в ближайшие годы после запуска биткоин-фьючерсов на Чикагской бирже увеличатся спекуляции с криптовалютами.

"Риск глобального экономического конфликта не исчезнет, и задачи экономического роста противопоставляется экономической слабости", — заключил де Вильпен.