В Венесуэле создали управление по криптовалюте

КАРАКАС, 9 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу о создании управления по криптовалюте.

Мадуро назначил главной управления адвоката Карлоса Варгаса.

О создании системы криптовалюты Petro Мадуро впервые сообщил в минувшее воскресенье. По его словам, Petro нужна для преодоления финансовой блокады страны. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.

"Я хочу объявить, что подписал указ о создании управления по криптовалюте Венесуэлы и ее отношении с миром", — заявил Мадуро в речи, посвященной социальной программе в штате Португеса.

Также Мадуро сообщил, что все венесуэльцы смогут получить доступ к Petro.

В начале ноября США расширили список санкций по Венесуэле, включив в него девять физических лиц, в том числе высокопоставленных чиновников. В частности, в списке оказались министры образования и культуры, министр при президенте, а также посол Венесуэлы в Италии. Все они включены в список санкций за "подрыв выборного процесса, цензуру в СМИ и коррупцию", говорится в заявлении министерства финансов США. До этого в августе президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы на фоне протестов в этой стране.