Мантуров рассказал о задачах по производству оборудования для СПГ-проектов

ПОРТ САБЕТТА (ЯНАО), 9 дек — РИА Новости. Россия к 2023 году должна обеспечить производство внутри страны минимум 80% оборудования для СПГ-проектов, заявил глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Задача стоит — к 2023 году обеспечить как минимум 80% номенклатуры, которые будут производиться у нас в стране", — сказал Мантуров журналистам по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам развития газовой отрасли.

Он также отметил, что есть возможность для льготного налогообложения производства оборудования для СПГ-проектов.