"Ямал СПГ" открывает новые горизонты для экономики России, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин на церемонии начала загрузки первого танкера-газовоза Кристоф де Маржери на заводе по сжижению природного газа Ямал СПГ в порту Сабетта. 8 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин на церемонии начала загрузки первого танкера-газовоза Кристоф де Маржери на заводе по сжижению природного газа Ямал СПГ в порту Сабетта. 8 декабря 2017

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек — РИА Новости. Проект "Ямал СПГ" подтверждает статус России как одной из ведущих мировых энергетических держав, РФ должна занять достойную нишу на рынке СПГ, сообщил в пятницу российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития проектов по производству СПГ.

"Можно сказать, что это мегапроект. Он имеет большое значение для страны в целом, является еще одним подтверждением статуса России как одной из ведущих мировых энергетических держав", — сказал Путин.

Президент отметил, что "Ямал СПГ" открывает новые горизонты для развития газовой отрасли, для всей национальной экономики, формирует высокотехнологичные рабочие места, в том числе на Севере и на Дальнем Востоке, где должен разместиться перегрузочный терминал, обеспечивает загрузку смежных предприятий, создает основу для эффективного сбалансированного освоения Арктики и Северного морского пути.

"Конечно, число таких перспективных проектов нужно увеличивать… Россия способна и должна занять на этом проекте достойную нишу. Сегодня, как вы знаете, она достаточно скромна. Помимо "Ямал СПГ", у нас есть крупный центр сжижения на Сахалине, но, повторю, этого явно не достаточно", — добавил он.