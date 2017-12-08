"Ямал СПГ" открывает новые горизонты для экономики России, заявил Путин

ПОСЕЛОК САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек — РИА Новости. Проект "Ямал СПГ" подтверждает статус России как одной из ведущих мировых энергетических держав, РФ должна занять достойную нишу на рынке СПГ, сообщил в пятницу российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития проектов по производству СПГ.
Президент отметил, что "Ямал СПГ" открывает новые горизонты для развития газовой отрасли, для всей национальной экономики, формирует высокотехнологичные рабочие места, в том числе на Севере и на Дальнем Востоке, где должен разместиться перегрузочный терминал, обеспечивает загрузку смежных предприятий, создает основу для эффективного сбалансированного освоения Арктики и Северного морского пути.
"Конечно, число таких перспективных проектов нужно увеличивать… Россия способна и должна занять на этом проекте достойную нишу. Сегодня, как вы знаете, она достаточно скромна. Помимо "Ямал СПГ", у нас есть крупный центр сжижения на Сахалине, но, повторю, этого явно не достаточно", — добавил он.