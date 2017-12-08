На мелиорацию земель в Оренбуржье в 2018 году направят около 110 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 7 дек — РИА Новости. На мероприятия по мелиорации земель в 2018 году в Оренбургской области регион получит из федерального бюджета 82,7 миллиона рублей и выделит из областного 27,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.
Он напомнил, что в текущем году на развитие мелиорации в Оренбургской области в рамках федеральной программы было выделено 74,3 миллиона рублей, что в 15 раз больше, чем в 2016 году. Из бюджета области на развитие мелиорации были направлены 36,1 миллиона рублей.
Одним из крупных инвестиционных проектов отрасли стало строительство оросительной системы в Илекском районе области.