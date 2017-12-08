Путин призвал активизировать работу по созданию мощностей по сжижению газа

ПОСЁЛОК САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек — РИА Новости. Необходимо развивать мощности по сжижению природного газа, создавать условия для локализации производства оборудования, необходимого для его хранения и транспортировки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что для увеличения объемов поставок СПГ нужно развивать мощности по сжижению газа, создавать условия для локализации производства оборудования, необходимого для его выпуска, хранения, транспортировки. Обеспечивать тем самым загрузку собственных предприятий промышленности", — сказал Путин в ЯНАО на совещании по развитию газовой отрасли.

Российский лидер отметил, что такая работа ведется и сейчас. "Вместе с тем, ее нужно активизировать. Более того, она должна вестись в упреждающем темпе, так, чтобы будущие СПГ-проекты по максимуму реализовывались с помощью отечественного оборудования и технологий", — добавил Путин.