Путин призвал активизировать работу по созданию мощностей по сжижению газа

ПОСЁЛОК САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек — РИА Новости. Необходимо развивать мощности по сжижению природного газа, создавать условия для локализации производства оборудования, необходимого для его хранения и транспортировки, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что такая работа ведется и сейчас. "Вместе с тем, ее нужно активизировать. Более того, она должна вестись в упреждающем темпе, так, чтобы будущие СПГ-проекты по максимуму реализовывались с помощью отечественного оборудования и технологий", — добавил Путин.