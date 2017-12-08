Путин уверен, что 2-я и 3-я очереди "Ямал СПГ" будут запущены раньше срока

ПОСЁЛОК САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что вторая и третья очереди завода "Ямал СПГ" будут запущены раньше срока, также как и первая.
"Это только первый этап большого проекта в 16,5 миллионов тонн. Уверен, что и второй этап будет реализован раньше срока — уже в следующем году, и скорее всего и третий этап раньше срока, тоже уже в конце следующего, в крайнем случае, в начале 2019 года", — сказал он на церемонии.
Путин напомнил, что особенно важно то, что запланирован четвёртый этап проекта "Ямал СПГ", который будет реализован "исключительно на российских технологиях".
Развитие ледокольного флота и Севморпути позволит осуществлять отгрузку с "Ямал СПГ" "во все части мира и круглый год".