Путин уверен, что 2-я и 3-я очереди "Ямал СПГ" будут запущены раньше срока

ПОСЁЛОК САБЕТТА (ЯНАО), 8 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что вторая и третья очереди завода "Ямал СПГ" будут запущены раньше срока, также как и первая.

В пятницу состоялась церемония загрузки первого танкера в рамках проекта "Ямал СПГ".

"Это только первый этап большого проекта в 16,5 миллионов тонн. Уверен, что и второй этап будет реализован раньше срока — уже в следующем году, и скорее всего и третий этап раньше срока, тоже уже в конце следующего, в крайнем случае, в начале 2019 года", — сказал он на церемонии.

Путин напомнил, что особенно важно то, что запланирован четвёртый этап проекта "Ямал СПГ", который будет реализован "исключительно на российских технологиях".

По мнению главы государства, старт реализации проекта "Ямал СПГ" позволит дать толчок развитию атомного судостроения и развитию Северного морского пути. "Это означает не только добычу минеральных ресурсов и создание таких предприятий по снижению газа, это означает дальнейшее развитие атомного судостроения", — сказал Путин.

Развитие ледокольного флота и Севморпути позволит осуществлять отгрузку с "Ямал СПГ" "во все части мира и круглый год".