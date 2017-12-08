Производство СПГ не должно ослабить позиции России на рынке, заявил Путин

Завод по производству сжиженного природного газа на Сахалине. Архивное фото

Завод по производству сжиженного природного газа на Сахалине. Архивное фото

ПУТИН: ПРОИЗВОДСТВО СПГ НЕ ДОЛЖНО ОСЛАБИТЬ ПОЗИЦИИ РФ НА РЫНКЕ ТРУБОПРОВОДНОГО ГАЗА, ЭТО НЕ КОНКУРИРУЮЩИЕ, А ДОПОЛНЯЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РИА НОВОСТИ