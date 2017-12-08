Минсельхоз поддержал идею разыгрывать на аукционах квоты на вылов краба

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Минсельхоз РФ поддерживает идею изменить правила распределения квот на вылов краба и разыгрывать их на открытых аукционах, что позволит в значительной степени повысить экономическую отдачу для государства от пользования высокорентабельными водными биоресурсами, сообщил РИА Новости министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"На протяжении года мы обсуждали с отраслевым сообществом оптимальный механизм повышения экономической отдачи от вылова краба, в том числе пересмотр ставки сбора и введение инвестиционных квот. Оптимальным решением станет изменение правил распределения квот на вылов краба, разыгрывая квоты на открытых аукционах", — сказал Ткачев. По его мнению, мера, среди прочего, позволит добавить прозрачности этому сегменту рынка.

Глава министерства отметил, что "компании, занимающиеся выловом краба, получают сверхприбыль, поскольку 90% продукции идет на экспорт, при этом они практически не инвестируют в строительство краболовных судов, и в море выходят суда старше 30 лет".

Это высокорентабельный вид промысла, но при этом из-за браконьерства и злоупотреблений в сфере реализации краба нет справедливой экономической отдачи для государства, указал Ткачев.

"Речь идет о сохранении исторического принципа для рыбаков, аукционная продажа квот коснется только крабовиков", — подчеркнул министр.

"Перед государством стоит задача повысить экономическую отдачу от вылова высокорентабельных водных биоресурсов, сделать этот бизнес более прозрачным", — добавил он.