Роботы-сыровары будут производить сыр в подмосковной Истре

МОСКВА, 8 дек — РИА Недвижимость. Новая роботизированная сыроварня будет построена и запущена в 2018 году в Истринском районе Московской области, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Новая сыроварня будет построена и запущена в течение следующего года в Истринском районе Московской области. Ее планирует открыть сыровар Олег Сирота. Здесь будет размещено производство подмосковных полутвердых и твердых сыров, а также твердых пармезана и эмменталера. Оборудование будет привезено из Швейцарии. Также здесь будут и первые в России сырные роботы, которыми в Швейцарии сейчас оборудованы сыроварни в кантонах Грюйер и Апенцеллер", — сообщается а документе.

Как указывается в нем, инвестиции в проект составят более 100 миллионов рублей, из них более одной трети — это поддержка регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, выделенный из областного бюджета грант составил 35 миллионов рублей, 6,2 миллиона рублей собственных средств сыровара и 65 миллионов рублей — кредит Россельхозбанка.

В сутки сыроварня будет перерабатывать до 30 тонн молока и изготавливать 3 тонны сыра, заключается в материале.