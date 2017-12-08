Роботы-сыровары будут производить сыр в подмосковной Истре

МОСКВА, 8 дек — РИА Недвижимость. Новая роботизированная сыроварня будет построена и запущена в 2018 году в Истринском районе Московской области, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Как указывается в нем, инвестиции в проект составят более 100 миллионов рублей, из них более одной трети — это поддержка регионального правительства.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина, выделенный из областного бюджета грант составил 35 миллионов рублей, 6,2 миллиона рублей собственных средств сыровара и 65 миллионов рублей — кредит Россельхозбанка.
В сутки сыроварня будет перерабатывать до 30 тонн молока и изготавливать 3 тонны сыра, заключается в материале.