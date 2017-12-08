Адыгея приняла социально-ориентированный бюджет на 2018 год

МАЙКОП, 8 дек — РИА Новости. Власти Адыгеи приняли бюджет на следующий год, согласно которому доходная часть составит около 17 миллиардов рублей, главный финансовый документ республики будет социально-ориентированным, сообщили РИА Новости в пресс-службе органов исполнительной власти республики.

Парламентарии Адыгеи приняли бюджет в пятницу на заседании Государственного Совета-Хасэ республики. Прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета составит около 17 миллиардов рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы — более 9 миллиардов рублей. Общий объем расходов республиканского бюджета составит около 17,9 миллиарда рублей, дефицит — 802,9 миллионов рублей. Бюджет также позволил в 2018 году выделить средства райцентрам и Майкопу.

"Мы в бюджете следующего года заложили на благоустройство районных центров по 5 миллионов рублей, на столичный город — 80 миллионов рублей. Это помимо федеральных программ по благоустройству дворовых территорий и парков, в которых в этом году активно участвовала столица республики, а в будущем году намерены участвовать и другие территории Адыгеи", — цитируют в пресс-службе слова главы республики Мурата Кумпилова.

Бюджет Адыгеи 2018 позволит выполнить все публичные обязательства, сохранить социальную направленность. Будут профинансированы государственные программы, исполнение "майских" указов президента России, и повышение социальных выплат и зарплат работников социальной сферы.

Другие новости региона читайте здесь >>