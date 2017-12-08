Ученики сельских школ Поморья будут ездить на новых автобусах

АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек — РИА Новости. Новые автобусы для учеников сельских школ поступили в Архангельскую область в рамках федерального проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Современные автобусы марок "Ford Transit" и "ГАЗ" пришли на смену устаревшим машинам в Вилегодском, Коношском, Котласском, Приморском, Устьянском, Холмогорском, Верхнетоемском, Красноборском, Мезенском, Няндомском и Пинежском районах. Одиннадцать новых автобусов оснащены оборудованием, обеспечивающим дополнительную безопасность пассажиров.

"Ежедневно в области около восьми тысяч ребят доставляют на автобусах к месту учебы и обратно, работает порядка трехсот школьных машин. И, конечно, важно обеспечить детям из отдаленных районов безопасность и комфорт", — подчеркнул на вручении ключей от новых машин губернатор Поморья Игорь Орлов.

По информации министерства образования и науки Архангельской области, до конца года образовательные организации региона получат ещё семь машин. Это будут более вместительные автобусы марок "ПАЗ" и "КАВЗ".

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