Ученики сельских школ Поморья будут ездить на новых автобусах

АРХАНГЕЛЬСК, 8 дек — РИА Новости. Новые автобусы для учеников сельских школ поступили в Архангельскую область в рамках федерального проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Ежедневно в области около восьми тысяч ребят доставляют на автобусах к месту учебы и обратно, работает порядка трехсот школьных машин. И, конечно, важно обеспечить детям из отдаленных районов безопасность и комфорт", — подчеркнул на вручении ключей от новых машин губернатор Поморья Игорь Орлов.
По информации министерства образования и науки Архангельской области, до конца года образовательные организации региона получат ещё семь машин. Это будут более вместительные автобусы марок "ПАЗ" и "КАВЗ".