СГК: сохранение принципа ценообразования на тепло в Черногорске грозит ЧС

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Сохранение действующего принципа тарифообразования на тепловую энергию в Черногорске в Хакасии с населением в 75 тысяч человек грозит возникновением чрезвычайных ситуаций в теплоснабжении, считает директор Абаканского филиала Сибирской генерирующей компании Андрей Аплошкин.

Высокая аварийность местных котельных и теплосетей, отсутствие нормативных запасов топлива, долги перед ресурсоснабжающими организациями привели к тому, что на сегодня ни одна из котельных Черногорска не получила паспорт готовности к зиме. Все теплоснабжающие организации города находятся в состоянии банкротства.

"На текущий момент на тепловых сетях города проводятся только текущие ремонты, связанные с устранением дефектов, в пределах тех небольших сумм, которые заложены в тарифе. Капитальные ремонты тепловых сетей тарифом не предусмотрены и выполняются только в объеме средств, выделяемых из дотационного бюджета Черногорска. Без изменения существующего подхода через определенное время встанет вопрос уже не об обновлении системы теплоснабжения Черногорска, а об ее спасении для недопущения чрезвычайной ситуации", — приводятся в сообщении СГК слова Аплошкина.

Преобразование системы теплоснабжения Черногорска может начаться уже в будущем году при условии подачи Хакасией заявки на включение ее в перечень пилотных регионов по внедрению новой модели рынка тепла. СГК готова инвестировать в модернизацию около двух миллиардов рублей. Проект предполагает строительство тепломагистрали протяженностью от 11 до 16 километров. Также предусмотрена реконструкция тепловых сетей в черте города.

По словам Аплошкина, при действующем принципе тарифообразования на теплоэнергию по методу "затраты плюс", инвестировать в развитие системы теплоснабжения Черногорска никто не станет. В случае перехода города на новую модель теплоснабжения, конкретный размер стоимости одной гигакалории тепла, достаточный для возврата компанией вложенных инвестиций, будет зафиксирован в долгосрочном соглашении между СГК и властями, с ежегодным повышением только на уровень инфляции.