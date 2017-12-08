Муниципалитеты Тюменской области получат гранты за успехи в экономразвитии

ТЮМЕНЬ, 8 дек — РИА Новости. Десять муниципальных образований Тюменской области, ставшие лидерами рейтинга эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2016 года, получат правительственные гранты в размере от 1 до 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В основу рейтинга легли показатели экономического развития территорий, на которые деятельность органов местного самоуправления оказывает непосредственное влияние. Он оценивает различные сферы деятельности, но наибольший удельный вес — 50% — занимает оценка работы местных администраций предпринимательским сообществом", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что гранты получат Ялуторовский, Армизонский, Викуловский, Уватский, Глашмановский, Абатский, Казанский, Упоровский, Сладковский и Юргинский районы.

"На протяжении уже нескольких лет мы ведем на уровне муниципалитетов значительную работу. Убежден, инвестиционная привлекательность и экономический успех начинается именно здесь. Наша стратегическая задача — задействовать ресурсы каждого села, района и города, и тогда нам по силам обеспечить экономический рост региона в целом", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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