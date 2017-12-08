В Тюменской области запустили одно из крупнейших в России молочных хозяйств

ТЮМЕНЬ, 8 дек — РИА Новости. Молочно-товарный комплекс на 4,6 тысячи голов дойного стада приступил к работе в Голышмановском районе Тюменской области. Инвестиции в проект составили 5,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Он напомнил, что строительство молочно-товарного комплекса началось в конце 2015 года.
"Это один из самых крупных и современных комплексов в России. Все технологии, имеющиеся сегодня в животноводстве, сконцентрированы на этой площадке. Поражают и объемы молока, которые здесь будут производиться.
Важно, чтобы такие проекты реализовывались. Это то, к чему нужно стремиться, эталон в отрасли на данный момент", — сказал глава региона Владимир Якушев.