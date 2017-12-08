В Тюменской области запустили одно из крупнейших в России молочных хозяйств

ТЮМЕНЬ, 8 дек — РИА Новости. Молочно-товарный комплекс на 4,6 тысячи голов дойного стада приступил к работе в Голышмановском районе Тюменской области. Инвестиции в проект составили 5,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"После выхода на полную мощность комплекс будет производить 120 тонн молока в день или 42 тысячи тонн в год, надой на корову составит более девяти тысяч литров в год. На предприятии созданы 250 новых рабочих мест", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что строительство молочно-товарного комплекса началось в конце 2015 года.

"Это один из самых крупных и современных комплексов в России. Все технологии, имеющиеся сегодня в животноводстве, сконцентрированы на этой площадке. Поражают и объемы молока, которые здесь будут производиться.

Важно, чтобы такие проекты реализовывались. Это то, к чему нужно стремиться, эталон в отрасли на данный момент", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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