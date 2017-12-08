ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийске в пятницу открылась ежегодная окружная выставка-форум "Товары земли Югорской", участие в которой примут более 200 производителей товаров и услуг из Ханты-Мансийского автономного округа.

Выставка-форум, проходящая в период празднования Дня образования региона с 1995 года, продлится три дня, рассказали РИА Новости в окружном департаменте общественных и внешних связей. Власти Югры называют ее "площадкой для демонстрации региональных товаров и услуг", которая позволяет объединить производителей со всех муниципальных образований, а также дает возможность продвигать их продукцию, презентовать перспективные проекты и достижения.

"В этом году в выставке-форуме примут участие более 200 предприятий малого и среднего бизнеса автономного округа, занятых в различных секторах экономики: агропромышленный комплекс, лесная отрасль, строительство, здравоохранение, производство товаров народного промысла и ремесел и другие", — отметили в департаменте, добавив, что на выставке свою продукцию планируют представить также гости из Якутии, Тамбовской области и соседнего Ямало-Ненецкого автономного округа.

Главным событием форума станет конкурс с участием производителей из городов и районов Югры "Лучшие из лучших!", кроме того запланирована традиционная "народная дегустация", во время которой посетители выставки смогут оценить презентуемые товары, выбрав победителя специализированного конкурса. По словам организаторов, гостям мероприятия также представят новый продукт, которого еще нет на прилавках магазинов региона.

Финалом трехдневной выставки станет определение лучшего товара Югры, а также лидеров бизнеса, которые будут представлять автономный округ на федеральном уровне.

Ранее в региональном департаменте промышленности сообщили РИА Новости, что на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в следующем году планируется направить 1,42 миллиарда рублей, объем средств соответствует уровню 2017 года. В ведомстве также подчеркнули, что по ряду основных видов сельхозпродукции в автономном округе фиксируется рост объемов производства.

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