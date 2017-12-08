Лунтовский не исключил объединения ассоциации "Россия" с АРБ

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Ассоциации региональных банков России (ассоциация "Россия"), бывший первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский не исключает слияния с Ассоциацией российских банков (АРБ), хотя переговоры на эту тему не ведутся.

"Часто нам задают вопросы, которые от нас не зависят. Я считаю, что инициатива объединения должна исходить от создателей ассоциации — от коммерческих банков", — сказал Лунтовский на пресс- конференции.

"Теоретически я такую возможность не исключаю, но как руководитель аппарата ассоциации я могу сказать, что на сегодняшний день таких переговоров нет. Но возможность такую я, естественно, не исключаю", — добавил он.

Члены ассоциации "Россия" на внеочередном собрании 13 сентября назначили Лунтовского новым президентом ассоциации вместо председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Возможный приход Лунтовского в ассоциацию "Россия" стал обсуждаться после того, как ряд крупнейших российских банков, заявивших о выходе из АРБ, выразили желание перейти в ассоциацию "Россия". Примерно в это же время Банк России заявил, что Лунтовский покинет свой пост в ЦБ с 1 сентября по собственному желанию. Аксаков в августе называл приход Лунтовского позитивным, так как бывший первый зампред регулятора пользуется высоким доверием в банковском сообществе.