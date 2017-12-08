Галушка рассказал о доле прямых иностранных инвестиций в Дальний Восток

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Доля прямых иностранных инвестиций в Дальний Восток по итогам девяти месяцев 2017 года составила 26% в общероссийском объеме, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Галушка.

По его данным, суммарный объем заявленных инвестиций на Дальнем Востоке сегодня превысил 3,5 триллиона рублей — это более 950 инвестиционных проектов.

"Данные за девять месяцев. Отрадный факт, что из общего объема прямых иностранных инвестиций 26% приходятся на Дальний Восток. Больше только в ЦФО, а там основной вклад Москва привнесла. Если мы из расчетов уберем Москву, то у нас Дальний Восток будет на первом месте. Более того, регион абсолютный лидер по привлечению инвестиций на душу населения", — сказал министр.

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