Галушка призвал снять риски для создания майнинг-ферм на Дальнем Востоке

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Необходимо минимизировать риски до применения на Дальнем Востоке таких новых механизмов развития экономики, как майнинг-фермы, считает глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"Тема новая. В ней много и возможностей, и рисков. Решение, которое мы должны выработать, должно возможности реализовывать, риски хеджировать. Решения готового на сегодняшний день пока нет", — сказал Галушка в интервью РИА Новости.

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