Минвостокразвития прорабатывает планы создания новых ТОР

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Минвостокразвития прорабатывает с инвесторами планы создания новых территорий опережающего развития (ТОР), сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Галушка.

Сейчас на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития.

"Они (планы создания новых ТОР) есть, но находятся в работе. Я считаю, о таких вещах преждевременно говорить, потому что пока это не подтверждено инвесторами. Когда мы поймем, что инвесторы окончательно определились, значит, будем создавать эти особые условия", — сказал Галушка.

"Динамичное естественное взаимодействие с инвесторами налажено. Если не работать с инвесторами, не понимать их потребностей, то тогда можно создать никому не нужные зоны и территории. Таких примеров "пустышек" предостаточно во всем мире. Когда мы начинали этот процесс, изучали практику применения территорий опережающего развития, как раз на такие примеры обратили внимание. Мы таких ошибок не повторяем и не будем повторять", — добавил министр.