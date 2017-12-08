Башкирия поддержит иск "Роснефти" о взыскании с "Системы" 131,6 млрд рублей

УФА, 8 дек – РИА Новости. Республика Башкортостан поддержит новые исковые требования "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" о взыскании 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных от башкирской компании, сообщил министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев.

АНК "Башнефть" и НК "Роснефть", действуя в интересах "Башнефти" как её акционер, подали иск в арбитражный суд республики Башкортостан к АФК "Система" и компании "Система-Инвест" о возмещении убытков в размере 131,64 миллиарда рублей. Сумма иска соответствует сумме дивидендов, выведенных ответчиками из АНК "Башнефть" с 2009 по 2014 год в свою пользу, за вычетом уплаченных налогов.

"Республика в ближайшее время поддержит исковые требования "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система" о взыскании 131,6 миллиардов рублей дивидендов", — говорится в сообщении главы министерства имущественных отношений региона Евгения Гурьева.

Это уже вторые крупные претензии "Роснефти" к АФК. Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК "Система" и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. В настоящее время обе стороны оспаривают это решение в апелляционной инстанции, и, соответственно, оно не вступило в силу.

В собственности Башкирии — 25% плюс одна акция "Башнефти".

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации более 180 месторождений. "Роснефть" в 2016 году в рамках приватизации купила 60,16% обыкновенных акций (50,0755% уставного капитала) башкирской нефтекомпании, а в марте по итогам оферты выкупила у миноритариев акции еще почти на 50 миллиардов. Теперь "Роснефти" принадлежит 69,3% голосующих акций "Башнефти".