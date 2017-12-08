Правительство зафиксировало снижение потребности в иностранных рабочих

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Правительство России зафиксировало снижение потребности в привлечении иностранных работников в 2018 году на 20,7% по сравнению с 2017 годом, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров в пятницу.

"Постановление от 6 декабря 2017 года №1479. Потребность в привлечении в 2018 году иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, составляет 140 тысяч 423 человека — 79,3% от потребности, определенной на 2017 год", — говорится в справке к постановлению кабмина.

Согласно другому постановлению, в некоторых сферах экономической деятельности на 2018 год сохранена установленная в 2017 году допустимая доля иностранных работников. В ряде видов экономической деятельности допустимая доля снижена: в сфере прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта — с 30% до 28% общей численности работников.

Отмечается, что на 2018 год сохранена установленная в 2017 году допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50%. При этом норма не распространяется на Ставропольский и Хабаровский края, Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую, Московскую, Ростовскую и Саратовскую области. Такое исключение обусловлено имеющейся в этих субъектах потребностью в привлечении временных работников в период уборочных работ.

Добавляется, что принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан РФ.