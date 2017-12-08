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Экономика

Стали известны задачи создаваемого фонда развития высоких технологий

06:3308.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Создаваемый на Дальнем Востоке фонд развития высоких технологий за четыре года профинансирует несколько десятков компаний, работающих в сфере нанотехнологий, микробиологии и энергетики, сообщил журналистам во Владивостоке гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков.

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© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ранее полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что фонд создают силами ФРДВ, ""Роснано" и АО "Российская венчурная компания".

"Мы создаем совместный фонд… который будет опираться на тот спрос со стороны крупных промышленных предприятий Дальнего Востока на высокотехнологичную продукцию, который уже существует. Это Объединенная авиастроительная компания, ОСК, "Роскосмос", наши нефтегазовые компании", — сказал Чекунков.

По его словам, в течение ближайших четырех лет фонд "должен будет профондировать несколько десятков компаний, которые будут создавать новую высокотехнологичную продукцию в экономике Дальнего Востока".

Солнечные батареи
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Это проекты в сфере нанотехнологий и проекты национальной технологической инициативы.. Чтобы наши предприятия меньше зависели от импорта, от зарубежных технологий — это создание российской интеллектуальной собственности, патентов", — добавил он.

Чекунков рассказал, что сегодня поговорили с 26 компаниями в рамках подготовки фонда.

"Это компании в нефтегазовой отрасли, в области микробиологии, в области возобновляемой энергии. Я рассчитываю, что в следующем году мы увидим первые инвестиции, и люди будут думать о Дальнем Востоке не только как о территории с лесом и рыбой… Решения все приняты, юридическая база — договор инвестиционного товарищества — будет создана до 15 февраля 2018 года", — добавил Чекунков.

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Экономика
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Светлов
А возглавит этот фонд наверно Чубайс или Сердюков ? они же у нас в России -самые эффективные менеджеры!
07:05
08.12.2017
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