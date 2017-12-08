Трутнев сообщил о планах создать в России фонд поддержки высоких технологий

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Госкорпорация "Роснано", Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и АО "Российская венчурная компания" (РВК) в начале 2018 года создадут фонд развития высоких технологий с начальным капиталом в 5 миллиардов рублей, сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы рассматривали два вопроса: развитие острова Русский и создание фонда развития высоких технологий. Вопросы сливающиеся, так как остров мы хотим развивать как инновационный кластер, связанный с образованием, наукой, технологиями. Это значительно более сложная задача, чем просто привлекать инвестиции, здесь профиль более высокий… С привлечением инвестиций в высокие технологии надо научиться работать. Ряд проектов уже есть, мы оживили длительное время спотыкающийся проект создания центра ядерной медицины, есть еще ряд проектов", — сказал Трутнев журналистам во Владивостоке.

По его словам, принципиальное решение о создании фонда развития высоких технологий принято.

"Он будет создан силами трех компаний — "Российская венчурная компания", "Роснано" и Фонд развития Дальнего Востока. Его начальный капитал — 5 миллиардов рублей. Решение о создании будет принято не позже февраля будущего года", — сказал Трутнев.

Он также отметил, что уже предлагается ряд проектов для фонда.