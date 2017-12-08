Эксперты оценили объем российского IT-рынка по итогам 2017 года

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Объем российского IT-рынка по итогам 2017 года достигнет 733 миллиардов рублей, а доля IT-услуг в общем объеме рынка составит 20,7%, следует из исследования консалтинговой компании J'son & Partners Consulting "Потенциал роста российского IT-бизнеса: трансформация сектора корпоративного ПО".

"Наступившая эпоха цифровой трансформации повышает спрос на разработки российских IT-компаний и при этом создает потребность в привлечении ими капитала для инвестиций в создание новых продуктов и технологий, развитие каналов сбыта, включая глобальные рынки. Есть все предпосылки для размещения IT-компаний на Московской бирже: эффективная инфраструктура, присутствие разных типов российских и иностранных инвесторов, инструменты поддержки от государства, в том числе налоговые льготы для инвесторов в инновационные компании, доступ к средствам пенсионных фондов" — приводятся в сообщении слова председателя правления Московской биржи Александра Афанасьева.

Согласно исследованию, пока практически единственным источником для развития новых продуктов и услуг для российских IT-компаний являются собственные средства, что заметно сдерживает динамику развития внутреннего российского IT-рынка. В то же время этот фактор препятствует выходу российских компаний на глобальный рынок.

По прогнозу J'son & Partners, в ближайшие три-пять лет ситуация изменится, и условия станут благоприятными для инвестиций в российские IT-компании. "На наш взгляд, в настоящее время складывается весьма благоприятная ситуация для вхождения капитала перспективных IT-компаний. Действительно, отдельные компании сейчас уже готовы к выходу на IPO (первичное публичное размещение акций), но наибольшая часть будет к этому готова только через три-пять лет", — говорится в исследовании.