Стали известны сроки запуска российско-индийского военного предприятия

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российско-индийское предприятие по производству танковых боеприпасов "Манго" может работать в течение пяти лет, заявил РИА Новости врио гендиректора Научно-исследовательского машиностроительного института имени В. В. Бахирева (НИМИ) Александр Гордюхин.

"Есть желание индийской стороны продолжить сотрудничество примерно на пять лет", — сказал Гордюхин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что совместное российско-индийское предприятие по производству танковых снарядов "Манго" начнет свою работу в Индии в первом квартале 2018 года.

Установочная партия российских танковых выстрелов калибра 125-миллиметров "Манго", локализация производства которых идет в Индии, успешно прошла испытания.

Впервые о создании данного совместного производства в марте 2016 года заявил занимавший на тот момент пост гендиректора "Техмаша" Сергей Русаков. Соответствующий контракт, заключенный Рособоронэкспортом и Минобороны Индии, дает индийским предприятиям право на производство и сборку "Манго" на своих мощностях (город Хамария).

Научно-производственный концерн "Техмаш" — холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. Концерн выпускает артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах.