"Почта России" отвергла обвинения ФАС в навязывании услуг

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Почта России" заявляет, что не навязывает услуги по страхованию, в чем ее заподозрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), а оформляет их по желанию клиента.

В четверг ФАС вынесла предупреждение "Почте России" за навязывание дополнительной услуги страхования при осуществлении почтового перевода денежных средств. Ведомство установило, что работники "Почты" оформляют почтовый перевод денежных средств с использованием Единой автоматизированной системы почтовых отделений. При этом согласие на услугу "оформление страховки" устанавливается автоматически. "Почта России" должна до 22 декабря устранить нарушение.

В "Почте России" не согласны с ведомством. "Все услуги по страхованию являются добровольными и оформляются по желанию клиента, который собственноручно в предчеке ставит свою подпись, тем самым давая согласие на приобретение страховки. После оформления услуги оператор вручает клиенту чек об оплате и оферту (договор) с условиями страхования", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Почты России".

В компании добавили, что подробные условия также размещены в клиентских залах почтовых отделений. Кроме того, в компании отметили, что в течение пяти дней с момента оформления договора страхования клиент имеет право обратиться в страховую компанию для расторжения и возврата уплаченной страховой премии в полном размере.

"Почта России" организует регулярный инструктаж сотрудников почтовых отделений о порядке оказания услуг. Должностные лица, оказывающие услуги ненадлежащим образом, привлекаются к ответственности", — заверили в компании.