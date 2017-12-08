В Венесуэле пообещали увеличить добычу нефти на миллион баррелей

МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Новый министр нефти Венесуэлы и глава компании PDVSA Мануэль Кеведо заявил, что рассчитывает увеличить добычу нефти страной на 1 миллион баррелей в день.

Ранее такую задачу поставил президент Николас Мадуро. В октябре этого года добыча нефти PDVSA, по данным ОПЕК, впервые за 28 лет составила менее 2 миллионов баррелей в сутки. Всего с 2015 года по октябрь 2017 года добыча снизилась почти на 700 тысяч баррелей.

"Если мы смогли построить более миллиона домов, мы сможем и восстановить более чем один миллион баррелей (добычи)", — приводит слова Кеведо, бывшего военного, портал Universal.

Он также пообещал реструктуризацию всех сфер нефтедобывающей промышленности на фоне громкого коррупционного скандала и многочисленных задержаний бывший функционеров. "Ожидание такое, что в PDVSA должна быть сделана настоящая очистка, а работать должны остаться достойные", — заметил Кеведо.

В конце ноября были задержаны Эулохио дель Пино и Нельсон Мартинес, возглавлявшие министерство нефтяной и горнорудной промышленности и компанию PDVSA. Они подозреваются в причастности к коррупции. По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, в общей сложности как минимум 50 менеджеров были арестованы в рамках расследования о коррупции внутри PDVSA.

Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo, являющейся американским подразделением PDVSA, в том числе президент компании Хосе Анхель Перейра Руимвик. Причиной задержания стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014-2015 годов на условиях, невыгодных PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит собственность государства.