В Венесуэле пообещали увеличить добычу нефти на миллион баррелей

МЕХИКО, 8 дек — РИА Новости. Новый министр нефти Венесуэлы и глава компании PDVSA Мануэль Кеведо заявил, что рассчитывает увеличить добычу нефти страной на 1 миллион баррелей в день.
"Если мы смогли построить более миллиона домов, мы сможем и восстановить более чем один миллион баррелей (добычи)", — приводит слова Кеведо, бывшего военного, портал Universal.
Он также пообещал реструктуризацию всех сфер нефтедобывающей промышленности на фоне громкого коррупционного скандала и многочисленных задержаний бывший функционеров. "Ожидание такое, что в PDVSA должна быть сделана настоящая очистка, а работать должны остаться достойные", — заметил Кеведо.
Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo, являющейся американским подразделением PDVSA, в том числе президент компании Хосе Анхель Перейра Руимвик. Причиной задержания стал подписанный контракт с двумя финансовыми организациями по рефинансированию долга 2014-2015 годов на условиях, невыгодных PDVSA. В частности, в качестве гарантий было предложено имущество Citgo, а значит собственность государства.