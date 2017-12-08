В США приняли законопроект по продлению финансирования правительства

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Палата представителей США приняла проект резолюции по продлению финансирования правительства до 22 декабря, следует из итогов голосования.
Теперь проект резолюции поступит на рассмотрение сената, после чего документ должен быть подписан президентом США Дональдом Трапом для его вступления в силу.
В США правительственные учреждения не могут работать, пока конгресс не одобрит федеральный бюджет. В настоящее время конгресс обсуждает очередной временный бюджет сроком до конца декабря, но меньшинство в лице Демократической партии выступает против ряда мер, направленных на ужесточение иммиграционного законодательства и правоприменения. Крайний срок для принятия временного бюджета — полночь на субботу, 9 декабря.
Последнее "закрытие" федерального правительства случилось осенью 2013 года из-за разногласий президента-демократа Барака Обамы и республиканцев в конгрессе. Тот бюджетный кризис продолжался 17 дней и вызвал существенное падение популярности обеих партий среди избирателей.