В США приняли законопроект по продлению финансирования правительства

ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Палата представителей США приняла проект резолюции по продлению финансирования правительства до 22 декабря, следует из итогов голосования.

В ее поддержку проголосовали 235 конгрессменов, против — 193.

Теперь проект резолюции поступит на рассмотрение сената, после чего документ должен быть подписан президентом США Дональдом Трапом для его вступления в силу.

В США правительственные учреждения не могут работать, пока конгресс не одобрит федеральный бюджет. В настоящее время конгресс обсуждает очередной временный бюджет сроком до конца декабря, но меньшинство в лице Демократической партии выступает против ряда мер, направленных на ужесточение иммиграционного законодательства и правоприменения. Крайний срок для принятия временного бюджета — полночь на субботу, 9 декабря.

Последнее "закрытие" федерального правительства случилось осенью 2013 года из-за разногласий президента-демократа Барака Обамы и республиканцев в конгрессе. Тот бюджетный кризис продолжался 17 дней и вызвал существенное падение популярности обеих партий среди избирателей.