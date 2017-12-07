Три проекта из Пензенской области вошли в шорт-лист конкурса АСИ

САРАТОВ, 7 дек — РИА Новости. Три проекта из Пензенской области вошли в шорт-лист первого этапа всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития, который проводит Агентство стратегических инициатив, сообщило в четверг областное правительство.

"Три проекта, представленных в составе региональной заявки на конкурс,… вошли в шорт-лист. Проекты направлены на развитие волонтерства и создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона … При оценке практик экспертное жюри уделяло особое внимание востребованности и перспективам тиражирования предложенных решений в других регионах", — говорится в сообщении.

Так, по данным регионального правительства, социальный проект "Брызги лета" предлагает организацию курса подготовки волонтеров для проведения выездных мероприятий на свежем воздухе на спортивных и дворовых площадках Пензы, а также в пришкольных и оздоровительных лагерях Пензенской области.

Муниципальный образовательный проект "Инженерно-техническая школа в составе общеобразовательных учреждений Пензы" представляет собой организацию занятий техническим творчеством и проектной деятельностью в центрах молодежного инновационного творчества, открытых на базе общеобразовательных учреждений Пензы. Целью этого проекта является мотивация учащихся к осознанному выбору инженерно-технических и рабочих профессий, отметили в правительстве.

Проект "Организация благотворительных спектаклей в городе Заречном" представляет собой общественную инициативу, в которой участвуют люди, желающие помочь тяжелобольным детям, добавляется в сообщении.

Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития проводится во второй раз. На втором этапе конкурса жюри определит по три финалиста в каждой из семи номинаций. Попечительский совет конкурса выберет и объявит победителей на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года.