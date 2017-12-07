Евкуров потребовал отобрать землю у нерентабельных сельхозпредприятий

МАГАС, 7 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правительству республики провести инвентаризацию земель всех сельскохозяйственных предприятий региона и изъять земли у тех ГУПов, которые окажутся нерентабельными, сообщает пресс-служба руководителя субъекта.

"Министерству сельского хозяйства нужно определить эффективность финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий, а правительству — провести инвентаризацию всех земель, а у тех ГУПов, которые являются нерентабельными, изъять земли из-за неэффективного использования", — сказал Евкуров на совещании в Магасе.

Глава Ингушетии отметил неплохие темпы развития агропромышленного сектора региона и заявил о необходимости использовать для этого весь имеющийся потенциал региона. Кроме того, он сделал акцент на необходимости развития высокотехнологичного производства в сельском хозяйстве.

"Сегодня без высокопроизводительной техники, новых технологий, новой системы экономических отношений нельзя обеспечить эффективность и

конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей", —подчеркнул он.

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