Евкуров потребовал отобрать землю у нерентабельных сельхозпредприятий

МАГАС, 7 дек — РИА Новости. Адам Буражев. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил правительству республики провести инвентаризацию земель всех сельскохозяйственных предприятий региона и изъять земли у тех ГУПов, которые окажутся нерентабельными, сообщает пресс-служба руководителя субъекта.
Глава Ингушетии отметил неплохие темпы развития агропромышленного сектора региона и заявил о необходимости использовать для этого весь имеющийся потенциал региона. Кроме того, он сделал акцент на необходимости развития высокотехнологичного производства в сельском хозяйстве.
"Сегодня без высокопроизводительной техники, новых технологий, новой системы экономических отношений нельзя обеспечить эффективность и
конкурентоспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей", —подчеркнул он.