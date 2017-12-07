В Нижнем Новгороде начнут производить энергоэкономичные трамвайные вагоны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек – РИА Новости. Новые модели трамваев по российско-чешскому проекту начнут производить в Нижнем Новгороде в первом квартале 2018 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.

Вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов обсудили в четверг врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин и посол Чехии в РФ Владимир Ремек.

"Среди новых совместных проектов – производство в Нижнем Новгороде трамвайных вагонов Татра-3, которые были разработаны нижегородской компанией "Фобос-ТС" совместно с "Уралтрансмашем" и чешской компанией "Зиматехник". Опытный образец трамвайного вагона сегодня презентовали в Нижнем Новгороде", — говорится в сообщении.

Вагоны по российско-чешскому проекту будут делать полностью из отечественных комплектующих. Этот вагон более экономичный, здесь установлена новая система электрооборудования, тяговый преобразователь, благодаря чему происходит экономия электроэнергии до 35-40%, чего не было на предыдущих моделях. Здесь уже другой подход и к остеклению вагона, он намного теплее, предусмотрена система кондиционирования, как салона, так и кабины водителя, уточняет пресс-служба.

Компания "Фобос-ТС", на чьей площадке планируется организовать производство, рассчитывает поставлять вагоны в российские регионы и Европу. На производстве будет создано около 500 новых рабочих мест.

"Любой проект локализации, организации новых производств в регионе, создания рабочих мест для нижегородцев – это большой успех", — сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Он также отметил, что "потенциал сотрудничества Нижегородской области с Чешской Республикой неисчерпаем". "Я думаю, у нас много возможностей по дальнейшему развитию наших торгово-экономических отношений", — добавил он.

В свою очередь Ремек обратил внимание на высокий научный потенциал российского региона. По его словам, которые цитирует пресс-служба, "Нижегородская область была на одном из первых мест среди партнеров Чешской Республики еще до того, как он пришел работать послом, и остается сейчас".

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