Рада продлила мораторий на продажу сельхозземель до 2019 года

КИЕВ, 7 дек — РИА Новости. Парламент Украины в четверг принял закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2019 года, такое решение поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен подписать президент страны Петр Порошенко, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Согласно закону, кабмин Украины до 1 июля 2018 должен разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Верховная рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует на Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу, ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

Ранее Порошенко заявил, что поддерживает запуск рынка земли в стране, однако сделать это можно будет только после введения их полного электронного учета.