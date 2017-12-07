В Тамбовской области планируют создать молочный кластер за 43,7 млрд рублей

ТАМБОВ, 7 дек — РИА Новости. Строительство кластера по производству и переработке более 400 тысяч тонн сырого молока в год начнется в Тамбовской области в следующем году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Это совместный инвестиционный российско-израильский проект, инициатором которого выступает Бондарский сыродельный завод, — уточнили в пресс-службе со ссылкой на губернатора региона Александра Никитина.

"Это не просто многомиллиардные инвестиции, но и создание в регионе более двух тысяч рабочих мест с достойной оплатой труда. Регион со своей стороны готов обеспечить поддержку в создании инфраструктуры, подключении к сетям", — сказал Никитин на ежегодной конференции Тамбовского регионального отделения политической партии "Единая Россия".

В пресс-службе областной администрации добавили, что проект предполагает создание семи молочных ферм по производству коровьего молока на 40 тысяч голов и возведение молокоперерабатывающего завода для производства сыра и другой молочной продукции мощностью до 1 100 тонн сырого молока в сутки. Объем инвестиций составит 43,7 миллиарда рублей. Выход производства на окончательную проектную мощность запланирован на 2024 год.

При создании молочного кластера планируется взять за основу опыт израильской молочной промышленности, в частности использование пород высокопродуктивных молочных коров, сообщил представитель пресс-службы обладминистрации.

Другие новости региона читайте здесь>>