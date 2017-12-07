Немецкая DMK намерена увеличить на 25% выпуск сыра под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 7 дек — РИА Новости. Немецкая компания Deutsches Milchkontor GmbH (DMK) планирует увеличить на 25% производительность своего сыродельного завода в Воронежской области за счет инвестиций в размере более 130 миллионов рублей в 2018 году, сообщает в четверг правительство региона.
"На 2018 год запланировано более 130 миллионов рублей инвестиций в расширение производства. Планируется, что это увеличит производительность на 2,9 тысячи тонн сыра в год", — говорится в сообщении.
В ходе встречи Гордеев заявил, что региональные и районные власти готовы оказывать инвесторам всяческую поддержку и помогать в создании комфортных условий для развития бизнеса, уточнили в правительстве области.
DMK является крупнейшим производителем молочных продуктов в Германии. Выпускает питьевое молоко, масло, сыры, детское питание под брендами MILRAM, Ravensberger, Casarelli, NORMI и Oldenburger. Ежегодно перерабатывает более чем 6,8 миллиона тонн молока на 26 заводах в Германии.
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