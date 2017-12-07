Подмосковье в этом году присоединило к электросетям на 20% больше МСП

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Количество технологических присоединений к электрическим сетям объектов малого и среднего бизнеса в Московской области увеличилось на 20%, сообщила пресс-служба регионального министерства энергетики.

"С начала года территориальные сетевые организации Подмосковья выполнили порядка 55 тысяч техприсоединений. При этом количество присоединений субъектов малого и среднего предпринимательства с максимальной мощностью объектов от 15 до 150 кВт возросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Количество заявок по другим категориям заявителей осталось примерно на том же уровне, как и суммарная присоединенная мощность", — сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов, слова которого цитируются на сайте правительства области.

Среди дополнительных технологических достижений региона 2017 года, которые привлекают представителей малого и среднего бизнеса: возможность решения вопроса о техприсоединении электричества онлайн, а также дистанционная оплата услуг без комиссии.