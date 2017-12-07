Песков напомнил позицию Кремля по спору Роснефти и АФК "Система"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Кремле пока не знают о деталях нового иска "Роснефти" и "Башнефти" к АФК "Система", однако в любом случае вмешиваться не собираются, считая это вопросом судебного разбирательства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент РФ Владимир Путин остается сторонникам мирового соглашения, однако решение принимать самим компаниям.

"Я не знаю, я пока не обладаю этой информацией, мне неизвестно о деталях этого нового иска, но в любом случае это вопрос для арбитражного разбирательства, для судебного разбирательства, мы вмешиваться не можем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к новому иску.

Он также отметил, что Путин является сторонником того, чтобы "Роснефть", "Башнефть" и АФК "Система" пришли к мировому соглашению. "Да, действительно у президента была точка зрения, он является и остается сторонником мировых в данном случае. Но все равно принимают окончательное решение хозяйствующие субъекты", — сказал Песков.

"Роснефть" в четверг сообщила о подаче нового иска к АФК "Система" — с требованием взыскать с нее 131,6 миллиарда рублей дивидендов, полученных от башкирской компании с 2009 по 2014 год.

Арбитражный суд Башкирии в августе частично удовлетворил иск "Роснефти", подконтрольной ей "Башнефти" и Башкирии о взыскании с АФК и ее дочернего АО "Система-Инвест" убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". Суд первой инстанции взыскал в пользу "Башнефти" 136,3 миллиарда рублей при общей сумме иска в 170,6 миллиарда рублей. В настоящее время обе стороны оспаривают это решение в апелляционной инстанции.