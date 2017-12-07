МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, выступая на VI Конгрессе предприятий наноиндустрии в ММПЦ "Россия сегодня", назвал автомобиль "Нива" единственным советским потребительским продуктом, который был признан миром.

По его словам, у советской власти были крупномасштабные технологические проекты — в частности, космос и атомная энергетика.

"А назовите мне успешные потребительские продукты?… На самом деле, один продукт был, который миром признан как советский потребительский продукт нового класса. Он назывался "джип "Нива". Джип "Нива" считается мировыми автопроизводителями одним из первых успешных потребительских джипов. Но это, скорее, исключение из правил", — заявил Чубайс.

По его мнению, культура создания потребительских товаров в РФ утеряна. "Масштаб этой раны экономики страны — мы за 25 лет не сумеем ее преодолеть", — заключил он.