Путин проведет в ЯНАО совещание по производству сжиженного природного газа

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Ямало-Ненецком автономном округе совещание по вопросам развития проектов производства сжиженного природного газа, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский президент также осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в поселке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря. Кроме того, он примет участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза "Кристоф де Маржери".