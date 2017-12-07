Путин проведет в ЯНАО совещание по производству сжиженного природного газа

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет в Ямало-Ненецком автономном округе совещание по вопросам развития проектов производства сжиженного природного газа, сообщает пресс-служба Кремля.

"Восьмого декабря президент России совершит рабочую поездку в Ямало-Ненецкий автономный округ… В ходе поездки Владимир Путин проведет совещание по вопросам развития проектов производства сжиженного природного газа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент также осмотрит строящиеся сооружения второй и третьей очереди завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" в поселке Сабетта, расположенном на побережье Карского моря. Кроме того, он примет участие в церемонии загрузки первого танкера-газовоза "Кристоф де Маржери".