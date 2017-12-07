Мособлдума утвердила трехлетний бюджет области

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Депутаты Московской областной думы приняли в третьем чтении закон "О бюджете Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов".

"Окончательный вариант закона сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Московской области на 2018-20 годы, который отражает сложившиеся тенденции развития экономики региона и ориентирован на сохранение социальной направленности бюджета и достижение приоритетных целевых показателей", — сказал министр экономики и финансов Подмосковья Михаил Ан, представляя проект закона областным депутатам.

Он отметил, что в ходе утверждения, проект бюджета был скорректирован. Ранее доходы бюджета на 2018 год планировались в размере 464 миллиардов рублей, на 2019 — 481 миллиард, на 2020 — 506 миллиардов. В окончательном варианте доходы бюджета на 2018 год планируются в размере 469 миллиардов, на 2019 год — 486, на 2020 — 513 миллиардов.

Спикер Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил, что во время работы над проектом закона поступили более ста поправок, часть из них учтены при окончательной верстке бюджета.

По его словам, 90% расходов будут касаться в первую очередь социального блока, жилищно-коммунального хозяйства и 17 госпрограмм, реализуемых в регионе.

Председатель Мособлдумы отметил, что самая крупная программа — строительство новых школ и ремонт существующих образовательных учреждений, на нее планируется выделить 155 миллиардов рублей. На здравоохранение планируют потратить 90 миллиардов, на программу социальной защиты населения — 55 миллиардов, на дорожно-транспортную инфраструктуру — порядка 50 миллиардов.

На экологические программы, реализуемые в Подмосковье, в трехлетний период будет выделено порядка 13 миллиардов рублей. Средства планируется потратить на строительство мусороперерабатывающих заводов и ликвидацию полигонов ТБО.