Антон Кольцов: на Вологодчине создадут комиссию по конкуренции

ВОЛОГДА, 7 дек — РИА Новости. Виктория Смирнова. В Вологодской области создадут межведомственную комиссию по вопросам развития конкуренции и реализации на территории региона законодательства о закупках, комиссия начнет работу в будущем году, сообщил РИА Новости первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

"К работе комиссии предполагается привлечь все заинтересованные структуры, в том числе, представителей общественности и бизнеса", — рассказал Кольцов.

По его словам, одним из способов профилактики нарушений в сфере антимонопольного законодательства является внедрение Стандарта развития конкуренции, который придаст новый импульс развитию экономики области.

"Стандарт развития конкуренции — модель перехода от одного состояния конкуренции к более совершенной форме, разработанная правительством России в 2015 году. Она предполагает системный и единообразный подход к созданию прозрачных и комфортных условий для развития конкурентной среды, но с учетом региональной специфики", — отметил первый замгубернатора.

В настоящее время комитет госзаказа области разрабатывает дорожную карту по содействию развитию конкуренции на 2018-2019 годы. Она состоит из мероприятий, направленных на развитие приоритетных и социально значимых рынков.

"Деятельность контрольных ведомств должна оцениваться не по количеству проверок и величине выписанных штрафов, а по улучшению реальных показателей безопасности. Профилактика нарушений должна стать ключевым направлением работы межведомственной комиссии", — отметил Кольцов.